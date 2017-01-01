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«Георгий Полтавченко стал почетным гражданином Симферополя»

Фрекен Бок 05.06 17:52 [ + 1 – ]

Крым пока экономически не окрепшая зона, он ее мгновенно убьет. Питер уже качается на одной ножке. Хотя столько было привлечено инвестиций до его правления. Еще немного у руля и Питер будет зоной отчуждения, с отсутствием прав человека и дорог

