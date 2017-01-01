На велосипедиста, насмерть задавившего ребенка в Шуваловском парке, завели уголовное дело
18:11, 5 июня
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Общество
Обсуждение темы:
«На велосипедиста, насмерть задавившего ребенка в Шуваловском парке, завели уголовное дело»
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смерч 05.06 18:54 [ + 4 – ]
Просто ....Из за таких дэбилов скоро права заставят на велосипеды получать.А вообще страна идиотов,особенно бросаться стало в глаза как взрослый детина на самокате едет,я понять не могу одно это кризис или диагноз?
dexter 05.06 19:31 [ + 2 – ]
".Из за таких дэбилов скоро права заставят на велосипеды получать"
".Из за таких дэбилов скоро права заставят на велосипеды получать"
А почему бы и нет? Вы же хотите считать себя полноправными участниками уличного движения?
А если у вас нет прав, вы просто хрусты ) Вы же не отвечаете перед законом ничем..
Всего комментариев - 4
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