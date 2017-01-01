Обсуждение темы:

«На велосипедиста, насмерть задавившего ребенка в Шуваловском парке, завели уголовное дело»

Просто ....Из за таких дэбилов скоро права заставят на велосипеды получать.А вообще страна идиотов,особенно бросаться стало в глаза как взрослый детина на самокате едет,я понять не могу одно это кризис или диагноз?

".Из за таких дэбилов скоро права заставят на велосипеды получать"

А почему бы и нет? Вы же хотите считать себя полноправными участниками уличного движения?

А если у вас нет прав, вы просто хрусты ) Вы же не отвечаете перед законом ничем..