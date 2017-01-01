Двое разбойников оставили топ-менеджера без 400 тысяч и "Айфона" после Ночи музеев

Одного из злоумышленников удалось задержать.

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«Двое разбойников оставили топ-менеджера без 400 тысяч и "Айфона" после Ночи музеев»