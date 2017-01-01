Мочившийся у парадной хулиган избил актера "Улиц разбитых фонарей" из-за замечания

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«Мочившийся у парадной хулиган избил актера "Улиц разбитых фонарей" из-за замечания»

koschke 05.06 12:09 [ + 7 – ]

Парадняк обоссал, травмат спёр жизнь удалась. Актёр по кличке медленный газ.

утро&лето 05.06 12:36 [ + 11 – ]

Нифига не "медленный" уже через пять часов был в ментовке )),наверняка бухой просрал осу и чтоб проблем не было придумал эту сказку, такие актеры обычно сами могут нассать где угодно или ездить ужратым на джипе по тротуарам как его коолега из " Побитых ментов" тот тоже кричал , что пешеходы на него напали.

арнольд питерский 05.06 14:41 [ + 2 – ]

хулиган правильно сделал, надо было еще на этого недоартиста поссать

НС 05.06 17:32 [ + 5 – ]

не вышел из роли.это не кино это жизнь.

смерч 05.06 18:32 [ + 3 – ]

Всё пишут звезда ,артист,я вообще его первый раз вижу хоть и смотрел сериал от а до я..

Hиф-Hиф 05.06 19:32 [ + 2 – ]

это чо, обама был или уже трамп?