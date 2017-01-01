Велосипедист насмерть задавил маленького сына мигрантов в Шуваловском парке

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Обсуждение темы:

«Велосипедист насмерть задавил маленького сына мигрантов в Шуваловском парке»

утро&лето 05.06 12:15 [ + -1 – ]

Дал бы таджику тысяч десять и разошлись бы полюбовно, а теперь и велик отберут.

koschke 05.06 13:46 [ + 0 – ]

10 тысяч за подростающего террориста- однако....

арнольд питерский 05.06 14:42 [ + 2 – ]

А сколько штраф за сбитое животное?

НС 05.06 17:35 [ + 1 – ]

это не животное.а личинка.

житель с Охты 05.06 17:42 [ + -1 – ]

Жаль малыша, количеству моральных уродов среди комментаторов уже не удивляюсь. На этом ресурсе их запредельно много..

смерч 05.06 19:07 [ + 3 – ]

Машины.Мотоциклы.Теперь велосипеды,скоро очередь до самокатов дойдёт