3-летний мальчик угодил под авто, катаясь на велосипеде по двору на Кондратьевском

За рулем сбившей его машины ехала заместитель директора средней школы.

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Обсуждение темы:

«3-летний мальчик угодил под авто, катаясь на велосипеде по двору на Кондратьевском»

Оlika 05.06 15:26 [ + -1 – ]

мамаше по голове настучать не мешало бы!! идут, рот раскроют, в телефон уткунутся, а безУмный ребенок едет, куда хочет!!!!