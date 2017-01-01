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«Полиция задержала мужчину, застрелившего водителя БМВ на Васильевском»

Давать деньги в долг - последнее дело. Обратно денег не получишь. Надо выжимать, вытряхивать из людей обратно деньги. Кому это надо? Мне уже нет!