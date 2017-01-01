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Служебный автобус врезался в грузовик на Приморском шоссе: пострадали 11 человек

10:35
Тэги: дтп, авто, транспорт, курортный район, приморское шоссе, пострадавшие
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Тэги: дтп, авто, транспорт, курортный район, приморское шоссе, пострадавшие
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Нифига не "медленный" уже через пять часов был в ментовке )),наверняка бухой просрал осу и чтоб проблем не было придумал эту сказку, такие актеры обычно сами могут нассать где угодно или ездить ужратым на джипе по тротуарам как его коолега из " Побитых м... в «Мочившийся у парадной хулиган избил актера "Улиц разбитых фонарей" из-за замечания»
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не вышел из роли.это не кино это жизнь. в «Мочившийся у парадной хулиган избил актера "Улиц разбитых фонарей" из-за замечания»
Просто ....Из за таких дэбилов скоро права заставят на велосипеды получать.А вообще страна идиотов,особенно бросаться стало в глаза как взрослый детина на самокате едет,я понять не могу одно это кризис или диагноз? в «На велосипедиста, насмерть задавившего ребенка в Шуваловском парке, завели уголовное дело»
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