Проект карты, объединяющей "Подорожник" и "Тройку", представили на ПМЭФ

В пятницу, 2 июня, на ПМЭФ-2017 вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и руководитель московского транспортного департамента Максим Ликсутов представили транспортную карту, объединяющую проездные билеты обоих городов, сообщает «Фонтанка.ру».По словам Ликтусова, новая карта – это первый и важный шаг к объединению транспортной системы Петербурга и Москвы. Однако это все еще два разных кошелька, и пополнить «Тройку» в Петербурге или «Подорожник» в Москве у пассажиров не получится.Как рассказал Албин, на данный момент выпущено 1000 таких карт, к концу июня их будет более 20 000. Статистики и конкретного числа потенциальных пользователей у администрации нет. Отмечается, что «Тройки» в Москве выпущено 11 миллионов штук.