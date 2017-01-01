«Более 100 граммов амфетамина изъяли у прохожего на Луначарского»

Мужчину с партией «синтетического» наркотика задержали на севере Петербурга, сообщают вНакануне в 21.00 напротив дома 110 на проспекте Луначарского сотрудники полиции задержали 31-летнего гражданина, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят амфетамин общей массой 115,8 грамма.Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 1, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.