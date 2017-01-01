«Тело уроженца Житомира нашли в БМВ на Васильевском»

ЧП произошло ранним утром 2 июня в Василеостровском районе Петербурга. О страшной находке сотрудникам полиции рассказали прохожие, сообщает «Фонтанка.ру».



Информация поступила сотрудникам правоохранительных органов около 07:00. Очевидцы сообщили, что во дворе дома 26/2 по проспекту КИМа стоит BMW. А на заднем сиденье – мужчина, который не подает признаков жизни.

На месте работали сотрудники полиции и СК.



Причину смерти мужчины в БМВ предстоит установить. По предварительной информации, на его теле нашли огнестрельное ранение.



В настоящий момент личность покойного установлена. Им оказался 29-летний житель города. По имеющимся данным, мужчина родился в Житомире, жил в Новгороде, а потом перебрался в Петербург, где имел свой бизнес.





