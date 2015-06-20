Путин на ПМЭФ объявил, что для развития экономики странам требуется объединить усилия: "Нет времени на склоки"
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Общество
Я все понимаю...многоЛЯРДные контракты, инвестиции...но когда нищие с улиц Санкт-Петербурга исчезнут?...когда из-за красивых фасадов Невского и прилегающих улиц разрешится вопрос трущебно-тараканно-засратых коммуналок?
Когда власти решат вопрос с прилегающими территориями домов, а то они все ЗАСРАТЫ братьями нашими меньшими?
Начните с малого))))))
Плешивый идиот!!! Все больше вводит страну в разруху и нищету.
Можно разъяснить, что такое "цифровая экономика"? Разве экономика может быть без цифр, это и ежу понятно.
Врёт,как сивый мерин.Когда с улиц Санкт-Петербурга уберут черножопую азиатскую нечисть?
Для развития экономики надо, для начала, научиться производить конкурентноспособный товар ))
Одними танками и ракетными двигателями страну не поднимешь.
даёшь безоткатную экономику !
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14:34, 1 июня
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