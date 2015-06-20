Путин на ПМЭФ объявил, что для развития экономики странам требуется объединить усилия: "Нет времени на склоки"

Также глава государства сообщил, что рост инвестиций в Россию превышает рост ВВП.

Обсуждение темы:

«Путин на ПМЭФ объявил, что для развития экономики странам требуется объединить усилия: "Нет времени на склоки"»

Джон Сильвер 02.06 15:49 [ + 3 – ]

Я все понимаю...многоЛЯРДные контракты, инвестиции...но когда нищие с улиц Санкт-Петербурга исчезнут?...когда из-за красивых фасадов Невского и прилегающих улиц разрешится вопрос трущебно-тараканно-засратых коммуналок?

Когда власти решат вопрос с прилегающими территориями домов, а то они все ЗАСРАТЫ братьями нашими меньшими?

Начните с малого))))))

арнольд питерский 02.06 16:07 [ + 3 – ]

Плешивый идиот!!! Все больше вводит страну в разруху и нищету.

смерч 02.06 16:19 [ + 1 – ]

Чего у него растёт?

Тоскливый Дятел Терпило 02.06 16:54 [ + 1 – ]

Можно разъяснить, что такое "цифровая экономика"? Разве экономика может быть без цифр, это и ежу понятно.

НЕСТОР 02.06 17:12 [ + 1 – ]

Врёт,как сивый мерин.Когда с улиц Санкт-Петербурга уберут черножопую азиатскую нечисть?

dexter 02.06 18:00 [ + 0 – ]

Для развития экономики надо, для начала, научиться производить конкурентноспособный товар ))

Одними танками и ракетными двигателями страну не поднимешь.

даёшь безоткатную экономику !

Сергей Григорьев 02.06 18:16 [ + 1 – ]



Сергей Григорьев 02.06 18:23 [ + 1 – ]

