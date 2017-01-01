Юноша получил 6 лет колонии за убийство возлюбленной в Сосновке
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти женщина во время ссоры столкнула оппонентку с лестницы
- В Ленобласти пьяный мужчина зарубил топором своего собутыльника
- Открытие в лечении варикоза
- Проект карты, объединяющей "Подорожник" и "Тройку", представили на ПМЭФ
- Дело подозреваемого в педофилии священника Грозовского ушло в суд
- Молодая женщина пострадала в ДТП с "перевертышем" на Синопской
- Петербурженку задержали за кражу "Айфона" у иностранца в продуктовом
- Более 100 граммов амфетамина изъяли у прохожего на Луначарского
- Тело наркомана нашли в притоне в Романовке
- Преподаватели по танцам заперли детей в классе и не отдавали родителям, пока те не заплатят за обучение
- Дзюба не сможет сыграть на Кубке Конфедераций из-за проблем со здоровьем
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
В голову и в шею..Не в руку или в ногу,а именно в шею,умышленно что бы убить наверняка.Сколько те родственники ублюдка заслали в суд..1.5 ляма продали жизнь дочери родители.6 лет за жизнь девчонки,это вообще как?
Какой то шизофреник, нет взаимности, уйди, найди другую, убивать то зачем.
Не знала что ли с кем гуляла? наших баб просто распустили, возомнили о себе не весть что, но времена уже откровенно адские, а потому надо возвращаться барышням к целомудрию, а не к понтам, если хотят жить - а то таких тимуров сейчас тоже уже пруд пруди
Черножопым всё сходит с рук. Потому что власть активно меняет НАС на НИХ.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
14:34, 1 июня
на новости