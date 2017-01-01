Юноша получил 6 лет колонии за убийство возлюбленной в Сосновке

Девушка якобы разозлила своего ухажера, после чего тот пырнул ее канцелярским ножом.

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«Юноша получил 6 лет колонии за убийство возлюбленной в Сосновке»

Тоскливый Дятел Терпило 02.06 16:17 [ + 0 – ]

Не заводите девушки знакомства с Тимурами!

смерч 02.06 16:23 [ + 0 – ]

В голову и в шею..Не в руку или в ногу,а именно в шею,умышленно что бы убить наверняка.Сколько те родственники ублюдка заслали в суд..1.5 ляма продали жизнь дочери родители.6 лет за жизнь девчонки,это вообще как?

арнольд питерский 02.06 16:23 [ + 0 – ]

Какой то шизофреник, нет взаимности, уйди, найди другую, убивать то зачем.

Пишичитай 02.06 16:39 [ + 0 – ]

Не знала что ли с кем гуляла? наших баб просто распустили, возомнили о себе не весть что, но времена уже откровенно адские, а потому надо возвращаться барышням к целомудрию, а не к понтам, если хотят жить - а то таких тимуров сейчас тоже уже пруд пруди

НЕСТОР 02.06 17:18 [ + 0 – ]

Опять тварь черножопая.Опять куплен судья,следак и прокурор.

Сергей Григорьев 02.06 18:26 [ + 0 – ]

Черножопым всё сходит с рук. Потому что власть активно меняет НАС на НИХ.

Сергей Григорьев 02.06 18:27 [ + 0 – ]

