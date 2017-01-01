«Сильный ветер продолжит дуть в Петербурге и в субботу»

Первые выходные лета в Петербурге будут ненастными. ГУ МЧС предупреждает о сильном ветре.Как сообщаетсо ссылкой на Гидрометеоцентр, в субботу, 3 июня, порывы ветра достигнут 11 метров в секунду, а в прибрежных районах – 17 метров в секунду.Синоптики обещают, что погода будет облачной, но днём небо прояснится. Ожидается, что воздух не прогреется больше 11 градусов. Также не исключён небольшой дождь.