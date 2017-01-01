СМИ: и.о. директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко хотят поменять на мужчину

Однако, по словам чиновников, как минимум месяц она будет оставаться на этом посту.

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Обсуждение темы:

«СМИ: и.о. директора Исаакиевского собора Ираду Вовненко хотят поменять на мужчину»

Тоскливый Дятел Терпило 02.06 14:22 [ + -2 – ]

Приятная женщина, можно оставить директором. Только желательно приходить на работу с покрытой головой, все-таки это храм и женщина обязана следовать канонам.

НЕСТОР 02.06 14:33 [ + 3 – ]

дятел тебя забыли спросить

Джон Сильвер 02.06 15:51 [ + 1 – ]

Гендерство на уровне правительства?

смерч 02.06 16:10 [ + 1 – ]

ПолтавченКо,ВовненКо..это ничего не говорит.Пока хохлы рулят в этой стране жопа будет стоять и улыбаться.

арнольд питерский 02.06 16:33 [ + 0 – ]

Да надо народу музей передать и никаких паразитических должностей типа директора

Сергей Григорьев 02.06 18:18 [ + 0 – ]

Вонючая дырка или очередной гнидо-вор,какая разница? Всё равно это путинские ублюдки.