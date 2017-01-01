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«В помещении Вячеслава Малафеева на Петроградке работало подпольное казино»

славик не только знаменитый дырявый экс-вратарь, но и чёрный маклер - не один уголовный срок по нему плачет, но, увы, мы живём при бандитской власти - даже в Кремле сидит шпана с Баскова переулка