ПМЭФ-2017: Транспондеры ЗСД будут работать и на других платных дорогах России

Соглашение об этом было подписано в рамках форума.

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Обсуждение темы:

«ПМЭФ-2017: Транспондеры ЗСД будут работать и на других платных дорогах России»

Сержик 02.06 14:17 [ + 0 – ]

..уки оборзели уже 120руб за пролет...гребут

арнольд питерский 02.06 16:44 [ + -1 – ]

Повесить путлера с ротенбергами на этих транспондерах