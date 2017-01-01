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«В Ленобласти отчим 12 лет проведет в колонии строгого режима за надругательство над 10-летней падчерицей»

Тоскливый Дятел Терпило 02.06 14:17 [ + -1 – ]

Наказание конечно суровое, возможно даже слишком. Но главное, как помочь девочке, как ей теперь дальше жить?