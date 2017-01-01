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В Ленобласти отчим 12 лет проведет в колонии строгого режима за надругательство над 10-летней падчерицей

13:23
Тэги: педофилы, дети, ленобласть, изнасилование, суд, следствие
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Тэги: педофилы, дети, ленобласть, изнасилование, суд, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«В Ленобласти отчим 12 лет проведет в колонии строгого режима за надругательство над 10-летней падчерицей»
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Тоскливый Дятел Терпило 02.06 14:17 [ + -1 ]

Наказание конечно суровое, возможно даже слишком. Но главное, как помочь девочке, как ей теперь дальше жить?

Всего комментариев - 1

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