Преподаватели по танцам заперли детей в классе и не отдавали родителям, пока те не заплатят за обучение

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в декабре 2016 года мужчина и женщина, осуществляя дополнительные занятия по танцам в городе Волхове, лишили свободы группу детей в возрасте от 11 лет, удерживая их в закрытом помещении против их воли. Злоумышленники таким образом хотели незаконно получить деньги за обучение от их родителей.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних, в отношении двух и более лиц".



"Личности, а также местонахождение подозреваемых установлены. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Волховском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух педагогов по танцам, которые заперли целый класс детей, желая получить от их родителей деньги за уроки.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, в декабре 2016 года мужчина и женщина, осуществляя дополнительные занятия по танцам в городе Волхове, лишили свободы группу детей в возрасте от 11 лет, удерживая их в закрытом помещении против их воли. Злоумышленники таким образом хотели незаконно получить деньги за обучение от их родителей.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних, в отношении двух и более лиц"."Личности, а также местонахождение подозреваемых установлены. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Никольском мужчина избил и порезал ножом свою бывшую жену и несколько дней удерживал ее в запертой квартире.







Обсуждение темы: «Преподаватели по танцам заперли детей в классе и не отдавали родителям, пока те не заплатят за обучение» Сергей Григорьев 02.06 18:59 [ + 0 – ]

У мусоров научились этим замашкам.

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