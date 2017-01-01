ПМЭФ в Петербурге: перекрытия на КАД и пробки в Пулково (фото)

Водители в пробках играют «в города» и предлагают перенести форум в Великий Новгород.

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Обсуждение темы:

«ПМЭФ в Петербурге: перекрытия на КАД и пробки в Пулково (фото)»

Джон Сильвер 02.06 13:52 [ + 3 – ]

Велика Россия, но всякая шелупонь норовит за лести по-центрее и обосрать жизнь простым гражданам!

Тоскливый Дятел Терпило 02.06 14:18 [ + 3 – ]

Неужели трудно подобрать другую площадку поэ этот форум и желательно в другом городе.