На юго-западе Петербурга трое негодяев с электрошокером и ножом отобрали у водителя BMW сумку с телефоном и документами

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«На юго-западе Петербурга трое негодяев с электрошокером и ножом отобрали у водителя BMW сумку с телефоном и документами»

Джон Сильвер 02.06 13:54 [ + 1 – ]

Почему негодяи? Мож за своими кровными вернулись?