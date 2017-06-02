Полиция нашла автоледи, которая сбила 6-летнего мальчика во дворе на Металлистов и скрылась с места ДТП

Обсуждение темы:

«Полиция нашла автоледи, которая сбила 6-летнего мальчика во дворе на Металлистов и скрылась с места ДТП»

ДeдЗахаp 02.06 11:12 [ + 12 – ]

За то, что скрылась с места происшествия, дать реальный срок, за оставление в опасности ребёнка"

Неzнайка. 02.06 11:24 [ + 9 – ]

Верно! Что значит явиться в отдел?? СБИЛА, и ОСТАВИЛА малыша в опасности..В наручники шмару, и пинками в кпз...

Hиф-Hиф 02.06 11:38 [ + -10 – ]

в 12 ночи потсана без родителей на улице быть не могло. А раз не могло быть, то и не было и она никого и не могла задавить. И поехала себе.



И поделом птсану! А предков его лишить родправ за недосмотр.

Сергей Григорьев 02.06 11:46 [ + 1 – ]

На кол.

Неzнайка. 02.06 12:53 [ + 9 – ]

Ниф, ты чего поддал штоле?? Какие в ухо 12 ночи?Читай: ДТП произошло 31 мая в 19:55 во дворе дома 69 по проспекту ....

Ты это, горяченьким закусывай иногда...

Тоскливый Дятел Терпило 02.06 13:01 [ + -4 – ]

Возможно, она не заметила.

монк-аль-ахри 02.06 13:46 [ + 0 – ]

машинка-то не женская. кобла что-ли? это многое объясняет. но не прощает, само собой.

Джон Сильвер 02.06 13:56 [ + 2 – ]

А что ее еще не доставили в наручниках????