Полиция нашла автоледи, которая сбила 6-летнего мальчика во дворе на Металлистов и скрылась с места ДТП
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Общество
За то, что скрылась с места происшествия, дать реальный срок, за оставление в опасности ребёнка"
Верно! Что значит явиться в отдел?? СБИЛА, и ОСТАВИЛА малыша в опасности..В наручники шмару, и пинками в кпз...
в 12 ночи потсана без родителей на улице быть не могло. А раз не могло быть, то и не было и она никого и не могла задавить. И поехала себе.
И поделом птсану! А предков его лишить родправ за недосмотр.
Ниф, ты чего поддал штоле?? Какие в ухо 12 ночи?Читай: ДТП произошло 31 мая в 19:55 во дворе дома 69 по проспекту ....
Ты это, горяченьким закусывай иногда...
машинка-то не женская. кобла что-ли? это многое объясняет. но не прощает, само собой.
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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