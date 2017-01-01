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«Плотник из Узбекистана упал с крыши дома на проспекте Энгельса»

Не ездила бы макака узбекская, хлеб отбирать у коренных Ленинградцев и был бы хребёт цел и инвалидом бы не осталась! При падение с сакли, только бы фингалом и ушибами небольшими от делалась. Вывод? Не ездите к нам - целее будете!