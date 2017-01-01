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«На Лиговском проспекте грудная малышка упала с кроватки и получила травмы головы и переломы»

Сергей Григорьев 02.06 11:01 [ + 0 – ]

А нельзя ли сообщать нечто более существенное? Например,сколько кавказских и узбекских макак завозит власть в Россию,и сколько ещё навезут? Сколько наворовано у путина и его банды,и удастся ли им украсть вообще всё что есть в России?