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«В Петербурге беременная женщина наглоталась таблеток с алкоголем»

Ну понятное дело... залетела по глупости, а "будущий папаша" свалил, узнав о беременности. Только нафига так заканчивать? Надо брать себя в руки и идти дальше!