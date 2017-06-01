Петербуржцу, пожаловавшемуся на грязь в парадной, в ЖКС посоветовали "заняться другими делами и не один раз за ночь" (фото)

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«Петербуржцу, пожаловавшемуся на грязь в парадной, в ЖКС посоветовали "заняться другими делами и не один раз за ночь" (фото)»

Сергей Григорьев 02.06 09:47 [ + 12 – ]

Сексопатологов развелось как мух. Оказывается даже в жилконторах засели. Звонишь по поводу грязи,а тебе говорят "успокойтесь,займитесь лучше "делом"".

ДeдЗахаp 02.06 11:10 [ + 6 – ]

Сдаётся эта женщина из едрисьего ЖКС, страдает бешенством матки - раз все разговоры переводит в эту область. Советую ей сходить к милонову, чтобы он ей на льготных условиях посодействовал, в получение рецепта на искуственный фал.....с.

Сергей Григорьев 02.06 11:50 [ + 2 – ]

Зачем ей рецепт? Он ей свой отдаст.

монк-аль-ахри 02.06 13:48 [ + 1 – ]

собой, похоже, торговала....и красива при этом как валька-стакан.