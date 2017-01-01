Молодого азиата задержали за нападение на женщину на Московском проспекте
- Крем от геморроя «Здоров»
- ГИБДД перекрыло проезд по КАД на юге Петербурга: копится пробка (фото)
- Проект реконструкции Конюшенного ведомства представили на ПМЭФ
- Открытие в лечении варикоза
- В Петербурге появятся платные железнодорожные переезды
- Два водителя покалечились в ДТП с грузовыми авто на КАД (фото)
- На Турку 79-летняя бабушка отдала мошеннику две тысячи евро за БАДы
- В Кировске грабитель украл выручку у 53-летней продавщицы магазина
- В Петербурге могут установить самое большое в мире колесо обозрения (фото)
- Роберто Манчини официально назначен главным тренером "Зенита"
- В Петербурге женщина несколько раз ударила случайную прохожую, а ее спутник отнял у пострадавшей 500 рублей
- На ПМЭФ подписали договор о строительстве Восточного скоростного диаметра
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://bit.do/rakk
Опять мы будем платить за его отсидку,я слышал что есть такие места где этих упырей заставляют отрабатывать свои отсидки,но это слухи..Вот если счета ихним государств и родне выставить за то что эту цуку кормят в тюрьме и при чём это выставить законодательно..А то приезжают,совершают преступления,а их потом корми в тюрьме..Этой тюрьмой этих тварей не испугаешь,они в таких условиях жили и живут что тюрьма это для них дом отдыха.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
на новости