Обсуждение темы:

«Молодого азиата задержали за нападение на женщину на Московском проспекте»

Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://bit.do/rakk

Опять мы будем платить за его отсидку,я слышал что есть такие места где этих упырей заставляют отрабатывать свои отсидки,но это слухи..Вот если счета ихним государств и родне выставить за то что эту цуку кормят в тюрьме и при чём это выставить законодательно..А то приезжают,совершают преступления,а их потом корми в тюрьме..Этой тюрьмой этих тварей не испугаешь,они в таких условиях жили и живут что тюрьма это для них дом отдыха.