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«В Петербурге могут установить самое большое в мире колесо обозрения (фото)»

Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://bit.do/rakk

Строить его будут мигранты из азии и китая,сколько их побьётся при строительстве..Я думаю всем кто потом пожелает на этом колесе подняться выдадут памперсы.А по теме,или я слепой или действительно у нас в городе всё так хорошо что всем не хватает этого колеса обозрения,а с другой стороны с такой высоты хрен что увидишь,я про грязь и убожество.