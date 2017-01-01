«В Петербурге могут установить самое большое в мире колесо обозрения (фото)»

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Строить его будут мигранты из азии и китая,сколько их побьётся при строительстве..Я думаю всем кто потом пожелает на этом колесе подняться выдадут памперсы.А по теме,или я слепой или действительно у нас в городе всё так хорошо что всем не хватает этого колеса обозрения,а с другой стороны с такой высоты хрен что увидишь,я про грязь и убожество.
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