В Петербурге женщина несколько раз ударила случайную прохожую, а ее спутник отнял у пострадавшей 500 рублей

Инцидент произошел на Северном проспекте.

Инцидент произошел на Северном проспекте.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , местная жительница проходила у дома 93 по Северному проспекту, когда неизвестная женщина толкнула ее, нанесла несколько ударов ногой, после чего мужчина открыто похитил у нее денежные средства в размере 500 рублей. После этого нападавшие скрылись с места преступления.



Потерпевшая обратилась в полицию. Работая по горячим следам, у дома 38 по улице Карпинского сотрудники Росгвардии увидели мужчину и женщину, которые внешне были схожи с описанием нападавших. Граждане были задержаны по подозрению в совершении грабежа.



"Задержанные, ранее судимые за преступления, предусмотренные статьей 158 (кража) УК РФ, были доставлены в 3 отдел полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувший вторник в Калининском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал ранее судимых 25-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые подозреваются в том, что ограбили 46-летнюю прохожую.Как сообщает, местная жительница проходила у дома 93 по Северному проспекту, когда неизвестная женщина толкнула ее, нанесла несколько ударов ногой, после чего мужчина открыто похитил у нее денежные средства в размере 500 рублей. После этого нападавшие скрылись с места преступления.Потерпевшая обратилась в полицию. Работая по горячим следам, у дома 38 по улице Карпинского сотрудники Росгвардии увидели мужчину и женщину, которые внешне были схожи с описанием нападавших. Граждане были задержаны по подозрению в совершении грабежа."Задержанные, ранее судимые за преступления, предусмотренные статьей 158 (кража) УК РФ, были доставлены в 3 отдел полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что на Искровском 33-летний мужчина ударил по лицу 12-летнего школьника и отнял у него мобильник.





