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«На ПМЭФ подписали договор о строительстве Восточного скоростного диаметра»

"Объем частных вложений составит не меньше 110 миллиардов рублей." А сколько миллиардов составят откаты?

Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://bit.do/rakk