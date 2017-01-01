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«В Петербурге арестован мужчина, который до смерти избил пациента НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»

Народ, а вы знали что реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://bit.do/rakk