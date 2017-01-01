На Туристской пьяный гражданин Молдавии оскорбил и ударил полицейского, пытавшегося пресечь правонарушение
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Общество
"... пресекающих совершаемое им административное правонарушение." Отливал, что ли?
Может сначала на полицая отлил,а потом уже "оскорбил и ударил"?
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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