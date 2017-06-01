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СМИ: власти Украины могут лишить Тимощука регалий из-за участия в акции "Зенита" на День Победы

12:43
Тэги: анатолий тимощук, украина, конфликт, великая отечественная война, скандал, награды, спорт, футбол, зенит, георгиевская ленточка
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Тэги: анатолий тимощук, украина, конфликт, великая отечественная война, скандал, награды, спорт, футбол, зенит, георгиевская ленточка
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Всю едрисню - медвежью, обуяла "медвежья" болезнь! Боятся кризисные путино-медвежьи ПЖиВчики, что народ отберёт у них ворованное! Потому и боятся протестных акций и Народного Гнева! Власти едрисье-полтавченсие и слюнтяевские, также, трясутся от страха! в «Власти Петербурга предостерегают горожан от участия в протестных акциях с помощью социальной рекламы и памятки (фото)»
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