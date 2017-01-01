Иномарка сбила 6-летнего мальчика во дворах на Металлистов и уехала

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Иномарка сбила 6-летнего мальчика во дворах на Металлистов и уехала»

Неzнайка. 01.06 13:30 [ + 4 – ]

Какова мразота! За волосы, и башкой об стены, а уж опосля...

Сергей Григорьев 01.06 13:56 [ + 3 – ]

На кол.