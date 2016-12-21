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«Коллекторов из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч за запугивание невинного пермяка»

Всем бы коллекторам прочистить дымоход и на зону, под шконку! Посмотрел бы как они там из под шконки кому то угрожали? Бывшие полицаи и зэковские "косячники" В коллекторы идёт одна шваль. Это так, для сведения.