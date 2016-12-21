Коллекторов из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч за запугивание невинного пермяка
11:34
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Общество
Обсуждение темы:
«Коллекторов из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч за запугивание невинного пермяка»
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ДeдЗахаp 01.06 11:52 [ + 10 – ]
Всем бы коллекторам прочистить дымоход и на зону, под шконку! Посмотрел бы как они там из под шконки кому то угрожали? Бывшие полицаи и зэковские "косячники" В коллекторы идёт одна шваль. Это так, для сведения.
Тоскливый Дятел Терпило 01.06 12:17 [ + 1 – ]
Штрафы в пользу государства, а невинному человеку, который пострадал получается ничего.
Всего комментариев - 3
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