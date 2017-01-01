В Петербурге задержали женщину, которая ремнем задушила своего мужа и с помощью подельника спрятала труп в диване

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-сдужба ГУ МВД по городу и области



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 33-летнюю неработающую жительницу Оренбургской области. Установлено, что в феврале 2017 года в указанной комнате во время внезапно возникшей ссоры она ремнем задушила своего мужа. Затем совместно с 32-летний знакомым, жителем Саратова, спрятала труп в диван.



По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего мужа. По версии следствия, в феврале этого года женщина в ходе ссоры ремнем задушила своего супруга и попросила своего знакомого помочь спрятать труп в диване.Как сообщает пресс-сдужба ГУ МВД по городу и области , 1 марта в комнате коммунальной квартиры дома 10 на улице Маркина в диване - в ящике для белья, в стадии сильных гнилостных изменений был обнаружен труп неизвестного мужчины, 20-30 лет . Полицейские установили личность мужчины, им оказался 30-летний неработающий житель Саратова.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 33-летнюю неработающую жительницу Оренбургской области. Установлено, что в феврале 2017 года в указанной комнате во время внезапно возникшей ссоры она ремнем задушила своего мужа. Затем совместно с 32-летний знакомым, жителем Саратова, спрятала труп в диван.По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.







Обсуждение темы: «В Петербурге задержали женщину, которая ремнем задушила своего мужа и с помощью подельника спрятала труп в диване» Сергей Григорьев 01.06 13:50 [ + 0 – ]

"им оказался 30-летний неработающий житель Саратова."



Ну и что он здесь делал,этот "неработающий"?

Всего комментариев - 1