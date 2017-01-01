В Сосновой Поляне 22-летний уроженец Таджикистана пытался соблазнить 15-летнюю школьницу

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Обсуждение темы:

«В Сосновой Поляне 22-летний уроженец Таджикистана пытался соблазнить 15-летнюю школьницу»

ДeдЗахаp 01.06 11:24 [ + 12 – ]

Эту бы мразь таджикскую, "соблазнить" битой в его "тайник наркотский" и на зону, с ПМЖ под нарами, надолго!

Тоскливый Дятел Терпило 01.06 12:15 [ + 4 – ]

Мигрант должен быть на рабочем месте в это время дня.

SCORPION69 01.06 13:24 [ + 4 – ]

благодарите едрисню что запустила всех этих ишаколюбов сюда

Сергей Григорьев 01.06 13:47 [ + 4 – ]

По моему давно уже пора утилизировать всех этих "уроженцев Таджикисрана".

НЕСТОР 01.06 15:33 [ + 2 – ]

Ублюдков таджикским вешать на столбах. Гниды черножопые заполонили весь город.