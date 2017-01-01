Под Петербургом три девочки были доставлены в больницу из школы с алкогольным отравлением

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«Под Петербургом три девочки были доставлены в больницу из школы с алкогольным отравлением»

ДeдЗахаp 01.06 11:08 [ + 4 – ]

Чему удивляться? Путино-едрисье поколение, воспитанное по методу крашенниниковскому, едро-госдуровскому - даёт свои всходы! В эпоху СССР таково просто не могло быть! Разве какой холуй-тролль скажет, что мол скрывали. Но что взять с убогих? В период кризиса савушкинцы за кулёчек макарон всего наговорят!

Роберт 01.06 11:30 [ + 3 – ]

Синьку продают на каждом углу, реализация гидролизного спирта с заводов северного Кавказа в России поставлена на поток. Скоро в школьных столовых продавать будут. Кому то выгодно спаивать молодёжь!

Тоскливый Дятел Терпило 01.06 12:21 [ + -3 – ]

Ужасно. Ведь от алкоголя до внебрачной половой жизни один шаг. А затем возможна нежелательная беременность.

Сергей Григорьев 01.06 13:53 [ + 3 – ]

Путинское поколение уродов.