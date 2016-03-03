Валентина Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа

«Если кто не успел прочитать его замечательную книгу "Иисус Христос", рекомендую прочитать. Получите огромное удовольствие», - сказала спикер СовФеда.

Обсуждение темы:

«Валентина Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа»

ДeдЗахаp 01.06 10:22 [ + 13 – ]

Это когда же антихристы из едрисни пронниклись Верой к Христу!? Строят мечети, валят колоссальные суммы на Кавказ, когда свои православные живут в нищете, кризисе и безработице! А, попик гундяев олигарх табачный и поддерживает путина, который ведёт страну в пропасть! Лучше выпей пол-стаканша полный стакан и помолчи!

Сергей Григорьев 01.06 10:31 [ + 8 – ]

Власть-проститутка,и проститутки во власти.

майя васюченкоа 01.06 10:40 [ + -2 – ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak

Hиф-Hиф 01.06 11:44 [ + 3 – ]

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»

Кто и для чего подарил отцу Нектарию автомобиль за 6 миллионов рублей



https://lenta.ru/articles/2017/05/31/nektarius/

монк-аль-ахри 01.06 11:49 [ + 4 – ]

Н-да...Раньше она "Капиталом" зачитывалась, да "Империализмом, как высшей стадией капитализма", а теперь такое листает. Встала, лазером по сосулям прошлась, и опять за книгу. Видать и наворовалась, и наостограммилась до сыта.

Тоскливый Дятел Терпило 01.06 12:19 [ + -6 – ]

Прозрение наступило; возможно придет и раскаяние.

НЕСТОР 01.06 15:38 [ + 3 – ]

матвиенко забыла,как атеизм рекламировала?

Bloempje 01.06 17:08 [ + 0 – ]

Мария Магдалина - не иначе.

И сколько же рюмок оне перед этим делом передернули?...