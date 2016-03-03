«Валентина Матвиенко посоветовала сенаторам изучить биографию Христа»

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Общество
Это когда же антихристы из едрисни пронниклись Верой к Христу!? Строят мечети, валят колоссальные суммы на Кавказ, когда свои православные живут в нищете, кризисе и безработице! А, попик гундяев олигарх табачный и поддерживает путина, который ведёт страну в пропасть! Лучше выпей пол-стаканша полный стакан и помолчи!
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak
«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»
Кто и для чего подарил отцу Нектарию автомобиль за 6 миллионов рублей
https://lenta.ru/articles/2017/05/31/nektarius/
Н-да...Раньше она "Капиталом" зачитывалась, да "Империализмом, как высшей стадией капитализма", а теперь такое листает. Встала, лазером по сосулям прошлась, и опять за книгу. Видать и наворовалась, и наостограммилась до сыта.
Мария Магдалина - не иначе.
И сколько же рюмок оне перед этим делом передернули?...
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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