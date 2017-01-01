«Власти Петербурга предостерегают горожан от участия в протестных акциях с помощью социальной рекламы и памятки (фото)»

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Общество
Всю едрисню - медвежью, обуяла "медвежья" болезнь! Боятся кризисные путино-медвежьи ПЖиВчики, что народ отберёт у них ворованное! Потому и боятся протестных акций и Народного Гнева! Власти едрисье-полтавченсие и слюнтяевские, также, трясутся от страха!
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak
да у нас больше половина населения молятся на путина ,как не убеждаешь их-у нас все хорошо.путин молодец.будем с голой жопой ходить , пушки с танками производить и радоваться успехам нашей партии..
ккк, понимаете ли? Никто не молится на путина и его едрисню. Всё дело в подтасовках. Например 18 сент. 2016 года за едрисню проголосовало 14-16%. Остальные голоса они приписали себе. Есть десятки тысяч видео, как едрисня вкидывала за ЕР огромными кипами бюллетени.(Яндекс). Не знаю, удалила или нет лживая путинская власть, эти улики, против себя?
медвежатники, понятное дело, струсили. что касается факта фальсификаций на выборах - достаточно знать математический закон нормального распределения и сравнить с ним официальные протоколы по участкам. массовые вбросы бюллетеней налицо. Обычно, после 18 часов и в объёме около 15% от числа избирателей. к слову, и результат голосования по "конституции" был сфальсифицирован, и "избрание Ельцина". Фальшивая власть с фальшивыми "законами".
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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