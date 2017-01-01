Власти Петербурга предостерегают горожан от участия в протестных акциях с помощью социальной рекламы и памятки (фото)

"Массовая акция протеста - мероприятие с повышенной степенью опасности для всех ее участников", - говорится в памятке.

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«Власти Петербурга предостерегают горожан от участия в протестных акциях с помощью социальной рекламы и памятки (фото)»

ДeдЗахаp 01.06 10:29 [ + 19 – ]

Всю едрисню - медвежью, обуяла "медвежья" болезнь! Боятся кризисные путино-медвежьи ПЖиВчики, что народ отберёт у них ворованное! Потому и боятся протестных акций и Народного Гнева! Власти едрисье-полтавченсие и слюнтяевские, также, трясутся от страха!

Сергей Григорьев 01.06 10:30 [ + 17 – ]

Путинский режим как огня боится народа. (и правильно)

майя васюченкоа 01.06 10:40 [ + -2 – ]

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak

Сергей Григорьев 01.06 10:42 [ + 8 – ]



ккк 01.06 11:02 [ + 8 – ]

да у нас больше половина населения молятся на путина ,как не убеждаешь их-у нас все хорошо.путин молодец.будем с голой жопой ходить , пушки с танками производить и радоваться успехам нашей партии..

ДeдЗахаp 01.06 11:19 [ + 15 – ]

ккк, понимаете ли? Никто не молится на путина и его едрисню. Всё дело в подтасовках. Например 18 сент. 2016 года за едрисню проголосовало 14-16%. Остальные голоса они приписали себе. Есть десятки тысяч видео, как едрисня вкидывала за ЕР огромными кипами бюллетени.(Яндекс). Не знаю, удалила или нет лживая путинская власть, эти улики, против себя?

монк-аль-ахри 01.06 11:44 [ + 7 – ]

медвежатники, понятное дело, струсили. что касается факта фальсификаций на выборах - достаточно знать математический закон нормального распределения и сравнить с ним официальные протоколы по участкам. массовые вбросы бюллетеней налицо. Обычно, после 18 часов и в объёме около 15% от числа избирателей. к слову, и результат голосования по "конституции" был сфальсифицирован, и "избрание Ельцина". Фальшивая власть с фальшивыми "законами".

домик для уточки медведева 01.06 14:20 [ + 2 – ]

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