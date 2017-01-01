«В жутком ДТП с пятью машинами на ЗСД, в котором самосвал опрокинулся на легковушку, погиб один человек. Подробности (фото)»

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Общество
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak
Чтобы выяснить все обстоятельства достаточно посмотреть на того кто был за рулем совка, на такой технике работают выходцы с закавказских республик, или колхозники из самой жопы России пдд не соблюдают впринципе, постоянно на каде вижу груженные самосвалы в третьем ряду летящие за 100+,грязь и щебень летит во все стороны, но им пох на все.
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