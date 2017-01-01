На Троицком мосту иномарка сбила шедшую по поребрику девочку

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«На Троицком мосту иномарка сбила шедшую по поребрику девочку»

Hиф-Hиф 31.05 19:46 [ + 6 – ]

Редакция! Это не машина сбила девчонку, а она сама под машину оступилась и упала. И с какого уха она по поребрику шла? А еще можно по перилам моста идти как канатоходец, оступиться и упасть в Неву прямо под проплывающий пароход. Пароход будет виноват? А без парохода Нева будет виновата, т.к. вода холодная а деффффка плавать не умела?



Деффффка сама себе злобная буратина! Поделом! Родителей -- лишить род. прав за ненадлежащий надзор за ребенком.

Сергей Григорьев 31.05 20:03 [ + 1 – ]

Что ж,привет родителям-уродам.

махоня 31.05 20:22 [ + -1 – ]

На Вольво на...., а на регистратор денег не хватило? Родятелей лишить род.прав.

Vignat 31.05 22:16 [ + -1 – ]

Зачем искать водителя, если сама виновата и родители тоже!