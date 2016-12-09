Рожающим до 24-х лет петербурженкам могут начать платить по 50 тысяч

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«Рожающим до 24-х лет петербурженкам могут начать платить по 50 тысяч»

lazzi 31.05 18:40 [ + 3 – ]

Мужикам надо тоже платить, тогда рождаемость веселей пойдет.

Зубастик 31.05 19:26 [ + 2 – ]

Не 50..а 500 т.рублей как минимум!!!

Инь Порось 31.05 19:43 [ + -1 – ]

... Этих денег, по выражению мафиозо Розарио Агро из "Невероятных приключений итальянцев ...", даже на сигареты не хватит, не говоря уж о большем ... Овчинка выделки не стоит ...

... Как в том анекдоте: Два чукчи приехали в Москву, пришли в публичный дом: "Хотим, мол, секса, однако!" Им в ответ: "А сколько у вас денег?" - "Пятьсот рублей, однако!" - "Ну, за такие деньги можете, разве что, в ж...пы друг друга вы...бать ..." Чукчи ушли ... Через час возвращаются - "Вы...бали, однако, кому деньги отдать?"

Jack 31.05 20:08 [ + 0 – ]

Племянница вот-вот родит! Роды 135000 (СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ) рублей!!!

НЕСТОР 31.05 20:28 [ + 0 – ]

Черножопых не брать.

смерч 31.05 21:25 [ + 0 – ]

50 000р И?Продолжение есть интересно?Или потом с детских высчитывать будут.Стимуляция для плодения нищеты .

Vignat 31.05 22:17 [ + 2 – ]

Создайте людям нормальные условия для жизни и они будут плодиться как бактерии.