Президент Молдавии Додон в Петербурге дал сигнальный залп из пушки на Петропавловской крепости (видео)

Визит молдавского лидера связан с его участием в ПМЭФ.

Обсуждение темы:

«Президент Молдавии Додон в Петербурге дал сигнальный залп из пушки на Петропавловской крепости (видео)»

НЕСТОР 31.05 15:23 [ + 0 – ]

Ещё один захребетник.

Hиф-Hиф 31.05 16:19 [ + 1 – ]

Наш чувак царь Додон! В туфлях на манной каше, как учили! Только где же золотой петушок? ;-))

Hиф-Hиф 31.05 16:22 [ + 0 – ]

Кем же был в прошлом царь Додон?

Сергей Григорьев 31.05 16:53 [ + -2 – ]

Главный цыган стреляет из пушки.. Это как то странно,но главное, что бы он пушечку не стырил.