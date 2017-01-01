Исполняющей обязанности директора Исаакия стала автор детских книг
13:55, 31 мая
Тэги: Исаакиевский собор, кадры, музеи, памятники, религия
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«Исполняющей обязанности директора Исаакия стала автор детских книг»
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