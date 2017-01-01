Рядом с Гостилицким шоссе нашли разложившийся труп мужчины, который пропал несколько месяцев назад

По факту проводится проверка.

По факту проводится проверка.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 30 мая на участке местности недалеко от Гостилицкого шоссе был найден труп мужчины без признаков насильственной смерти в стадии гнилостных изменений. Личность погибшего устанавливается, по предварительной информации, это пропавший в марте 2017 года в СНТ «Фауна», расположенного недалеко от места обнаружения.



"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Ломоносовском районе Ленинградской области недалеко от Гостилицкого шоссе было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, погибший пропал в марте этого года.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 30 мая на участке местности недалеко от Гостилицкого шоссе был найден труп мужчины без признаков насильственной смерти в стадии гнилостных изменений. Личность погибшего устанавливается, по предварительной информации, это пропавший в марте 2017 года в СНТ «Фауна», расположенного недалеко от места обнаружения."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия. Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что труп немолодого мужчины в чулках и стрингах нашли в подвале в центре Петербурга.





