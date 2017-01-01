«В Ленобласти пьяный мужчина во время ссоры убил свою собутыльницу, ударив ее сковородкой по голове»

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Общество
"потерпевшая со своим сожителем и их общим знакомым в день происшествия употребляла спиртные напитки."
Ну что тут скажешь кроме как "Собаке собачья смерть"
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://qrurl.cc/rak
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15:18, 29 мая
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Губернатор! Доколе?! в «Самосвал сплющил легковушку, упав во время поездки по ЗСД на севере Петербурга (фото)»