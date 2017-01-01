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75-летний пациент умер в поликлинике на севере Петербурга

12:54, 31 мая
Тэги: медицина, смерть, приморский район
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Тэги: медицина, смерть, приморский район
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