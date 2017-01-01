Кошелек с валютой и рублями похитили у русского "швейцарца" в парадной на Ленсовета

Ведется проверка.

Ведется проверка.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», нападение на 77-летнего мужчину было совершено 30 мая около 13:30 в парадной дома 10 по улице Ленсовета.



Применив силу, неизвестный преступник вырвал из рук пожилого мужчины черную барсетку, в которой лежали 100 тысяч рублей, 300 евро и 300 долларов США, а также три паспорта и вид на жительство в Швейцарии.

Злоумышленник, европеец 20-25 лет, в серой толстовке с капюшоном, скрылся.



По словам потерпевшего, он является руководителем проекта в генкосульстве Швейцарии в Петербурге.



Напомним, Петербургского пенсионера с двумя паспортами ограбили в Московском районе.Как передает АН «Оперативное прикрытие», нападение на 77-летнего мужчину было совершено 30 мая около 13:30 в парадной дома 10 по улице Ленсовета.Применив силу, неизвестный преступник вырвал из рук пожилого мужчины черную барсетку, в которой лежали 100 тысяч рублей, 300 евро и 300 долларов США, а также три паспорта и вид на жительство в Швейцарии.Злоумышленник, европеец 20-25 лет, в серой толстовке с капюшоном, скрылся.По словам потерпевшего, он является руководителем проекта в генкосульстве Швейцарии в Петербурге.Напомним, ранее сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали кавказца, который подозревается в том, что в начале мая ограбил мужчину на улице Рубинштейна.





