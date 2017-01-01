На трассе Петербург - Невель разбился микроавтобус с гражданами Белоруссии - один человек погиб

Минувшей ночью на автодороге Р-23 Санкт-Петербург – Невель в Псковской области произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек скончался на месте происшествия, еще четверо были госпитализированы в больницу с различными травмами.Как сообщает портал, авария произошла 31 мая около 3 часов ночи на 385-м километре трассы. Автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением водителя 1975 года рождения, врезался в железобетонный блок. На данном участке дороги ведутся ремонтные работы, предупреждающие об этом знаки имеются.Микроавтобус двигался из Санкт-Петербурга в Минск, в нём находились восемь пассажиров и водитель. В результате аварии погиб пассажир 1990 года рождения. Трём пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Четвертого увезли в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и шейного отдела позвоночника».По данным, в «Фольксвагене» ехали граждане Белоруссии.Напомним, 25 мая в страшное ДТП на автодороге М-10 «Россия» в Новгородской области попали украинцы. Погибли шесть человек.